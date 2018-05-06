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06 Mayıs 2018 12:42

Bulut: "Hamama haftada bir gidin 45 dakika kalın"

Kahramanmaraş’ta hamam işletmeciliği yapan Sefer Bulut, insanların temiz ve sağlıklı olmaları için 1 hafta arayla hamama gidip ortalama 45 dakika kalmaları gerektiğini söyledi.

Bulut:

06 Mayıs 2018 12:42


Kahramanmaraş’ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri sınırında yer alan Tarihi Çukur Hamamı’nın işletmeciliğini yapan Bulut, Türk kültür tarihinde hamamların önemli sağlık merkezlerinin başında geldiğini ifade etti. Tansiyon hastaları hariç, her yaşta insanın hamamlara gidebileceğini belirten Bulut, insanların 1 hafta arayla hamama gidip ortalama 45 dakika kalmaları gerektiğini söyledi.


Sabahtan öğleye kadar erkeklere öğleden sonra kadınlara akşamdan geceye kadar yeniden erkeklere hizmet verdiklerini anlatan Bulut, "İnsan vücudu sürekli kendisini yeniliyor ve vücutta sürekli ölü dokular oluşuyor. Hamamda göbek taşına yatan bir insan terleyip keselendiği zaman, vücudunda bulunan ölü dokuyu kaybediyor. Dolayısıyla vücut rahatlıyor yani normal bir insan sağlıklı yaşamak istiyorsa 1 hafta arayla hamama gelmesi gerekiyor. Hamamda bulunan insanların göbek taşı kese ve köpük işlemlerinin ardından, ortalama 45 dakika hamamda kalması gerekiyor. Hamama gelmek isteyenler için her hangi bir yaş sınırı yok, Hanım müşterilerimiz 40 günlük bebeklerini bile getiriyorlar. Tabi ki, hamam sıcak olduğu için tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.




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