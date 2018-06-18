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18 Haziran 2018 13:01

Büyükşehir’den 55 adet yeni halı saha

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde okul ve mahallelere 55 halı saha yaptı.

Büyükşehir’den 55 adet yeni halı saha

18 Haziran 2018 13:01


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarcık ilçesinde 4 adet, Nurhak ilçesinde 3 adet, Dulkadiroğlu ilçesinde 13 adet, Onikişubat ilçesinde 16 adet, Türkoğlu ilçesinde 3 adet, Ekinözü ilçesinde 3 adet, Elbistan ilçesinde 9 adet, Andırın, Afşin’de ve Göksun merkezde olmak üzere toplam 55 adet yeni halı saha gençlerin hizmetine sunuldu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş’ın birçok yerinde halı sahalar, fitness merkezleri, spor salonları yaptıklarını beliterek, "Geçmiş dönemde yaptığımız ve hizmete açtığımız spor tesislerimizin yanı sıra çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizin daha sağlık ve daha sıhhatli ortamlarda yetişmesi için spor tesisleri yapmaya devam edeceğiz. Çünkü spor gençlerimizi birçok kötü alışkanlıklardan korur. Takım ruhunu oluşturur, Birlik ve beraberliğimizi güçlendirir diye düşünüyoruz. Toplumumuzu daha dinamik bir hale getirmek için, sağlıklı nesiller yetiştirmek için spora Büyükşehir olarak çok önem veriyoruz. Bunun için de gerekli tüm altyapıları oluşturuyoruz” diye konuştu.




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