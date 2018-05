Camilerde Ramazan temizliği

Türkiye’nin 3’üncü büyük camisi Abdülhamit Han Camii’nin yanı sıra, diğer camilerde de Ramazan temizliği hızla devam ediyor.

Ramazan ayında insanların temiz bir ortamda ibadet edebilmeleri adına yapılan çalışmada, camilerin iç ve dış bölümleri detaylı bir şekilde temizleniyor.

Kahramanmaraş’ın en büyük camisi Sultan Abdülhamit Han’da ise başta halılar olmak üzere, pencereler, lambalar, ses sistemleri ile dış kısımda bulunan avlu ve bahçe bölümlerinde kapsamlı bir temizlik yapıldı.

Abdülhamit Han Camii İmam Hatibi Salih Akben, cami temizliği ve Ramazan’da yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Ramazan ayının bereketli ve mübarek bir ay olduğunu hatırlatan Akben, “Halılarımız camimizin içi ve dış bölümleri ve genel alanı önemli bir temizlikten geçirildi. İnsanlarımıza daha temiz bir ortamda ibadet ortamı hazırlamaları amacıyla. Camimizi Ramazanı Şerife her yönden hazırlamaya gayret gösterdik. Teravih namazları, mukabeleler ve diğer ibadetlerimiz için camimizi her yönden hazır hale getirdik. Camimizde her yıl olduğu gibi mukabelemiz olacak. İmsak ve sahur zamanlarında ezanlar okunduktan hemen sonra, imsak mukabelelerimiz yapılacak. Şehrimizin seçkin hafızlarınca bu mukabeleler yapılacak. Çok geniş kapsamlı temizlik yaptırdık. Çünkü temizlik imanın yarısıdır. İnsanlarımız nezih bir ortamda ibadet yapsınlar istedik” diye konuştu.