Dağda mahsur kalan keçileri kurtarmak için canlarını tehlikeye attılar

Andırın ilçesi Geben Mahallesi Gökyalım Uzun Mağara mevkiinde Hikmet Taş’a ait 4 keçi sürüden ayrılarak sarp kayalıklara çıktı. Keçiler çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Hükmet Taş, keçilerini mahsur kaldığı kayalıklarından indirmeyi başaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine AFAD Müdürlüğü ile koordineli çalışan KADAK Dağcılık Arama Kurtarma ekibinden 4 kişi bölgeye sevk edildi.

Kurtarma operasyonunu kendi kameralarıyla görüntüleyen KADAK Dağcılık Ekibi Başkanı Said Kılıçsallayan, "Şimdi uçurumun dibine geldik. Yukarıda çok zorlu bir parkurda 4 tane keçi var, 4 gündür aç kalmış. Biz de orucuz, oldukça zorlandık. İyi ki hava biraz bulutlu, şansımız yaver gitti, hava serin. Şimdi zorlu geçitten keçilerin yanına ulaşmaya çalışacağız. Daha sonra tabi oraya ulaşabilirsek oradan keçileri yavaş yavaş aşağıya indireceğiz" diye konuştu.

Ekipler, 4 saat süren çalıma sonrası 4 keçiyi iple aşağı indirmeyi başardı.

Keçileri sağ salim aşağı indiren KADAK ekibine teşekkür eden Hikmet Taş ise Kahramanmaraş’ta böylesi bir kurtarma ekibinin olmasının kırsal bölgelerde yaşayan insanlar için büyük şans olduğunu söyledi.