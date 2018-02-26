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26 Şubat 2018 15:54

Doğa Koleji Kahramanmaraş’ta

Doğa Koleji, Kahramanmaraş Kampüsü’nde 2018-2019 eğitim döneminde öğrencileriyle buluşuyor.

Doğa Koleji Kahramanmaraş’ta

26 Şubat 2018 15:54


Kahramanmaraş’taki 56 derslikli Doğa Koleji’nde, anaokulu, ilköğretim ve lise eğitimi verilecek.


Doğa Koleji’nin Kahramanmaraş’ta eğitim yatırımlarını sürdüreceğini dile getiren Doğa Koleji Lisanslı Okullar Direktörü Serkan Karabulut, “Mutlu çocuk öğrenir, yetişkin olunca da üretir felsefesiyle ilerliyoruz. Doğa Koleji Kahramanmaraş’ta 11 bin metrekare kapalı alanı, 7 bin 500 metrekare açık alanı ile 56 derslik anaokulundan lise’ye kadar eğitim verecek. Geniş sosyal alanları, kapalı ve açık spor salonları, yüzme havuzu, kafeterya, görsel sanatlar, müzik, laboratuarlar, kodlama-robotik atölyeleri, konferans salonu, drama, dans salonu, 3D dersliği, fen ve teknoloji laboratuarı, bilgisayar dersliği, çevreyle ilgili bahçesi, buz pateni pisti, binicilik ve okçuluk ile bir okuldan fazlası bulunacak. Doğa Koleji, Kahramanmaraş’ta modern eğitim tekniklerini kullanarak ufku geniş, katılımcı, özgüveni sağlam, aydın ve yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor” dedi.




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