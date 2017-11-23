DSİ’den Kahramanmaraş’a 6 buçuk milyar liralık yatırım

Bölge Müdürü Sadullah Seven, Kahramanmaraş’a 2019 yılı sonuna kadar 32 adet baraj ve gölet, 42 adet sulama tesisi, 5 adet içme suyu tesisi, 35 adet hes tesisi, 106 adet taşkın kontrol tesisi olmak üzere 6 buçuk milyar lira yatırım gerçekleştirileceğini söyledi.

Bölge Müdürlüğünün 2017 ve 2018 faaliyetleri hakkında bilgi veren Seven, Kahramanmaraş’a yapılan göletlerin tamamlanmasıyla birlikte 82 bin dekar arazinin daha iyi şekilde sulanacağını söyledi.

Kahramanmaraş başta olmak üzere, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerindeki su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi için yapılan faaliyetleri anlatan Seven, Kahramanmaraş’a 2019 yılsonuna kadar toplamda 6 buçuk milyar lira yatırım yapılacağı bilgisini de verdi. Seven, “Küçük su işlerinde 23 adet gölet ve sulaması, 4 adet gölet sulaması, 19 adet taşkın kontrol işi olmak üzere toplam 46 adet işin inşaat maliyeti 2017 fiyatlarıyla 521 milyon liradır. İşler tamamlandığında 28 bin 86 metreküp depolama ile 82 bin 780 dekar arazinin daha iyi şartlarda sulanması sağlanacak, 20 adet yerleşim yeri ve 30 dekar alan taşkın ve zararlarından korunacaktır. ‘AKDENİZGEP’ projesi kapsamında Kahramanmaraş’a 2019 yılı sonuna kadar 32 adet baraj ve gölet, 42 adet sulama tesisi, 5 adet içme suyu tesisi, 35 adet HES tesisi, 106 adet taşkın kontrol tesisi olmak üzere 6 buçuk milyar lira yatırım gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek bu yatırımlarla 583 bin 370 dekar tarım arazisi sulanacak, 83 milyon metreküp içme suyu temin edilecek, 2 bin 459 milyar kilovat yıllık enerji üretilecek 136 yerleşim yeri, 143 bin 230 dekar arazi taşkınlardan korunacak” dedi.