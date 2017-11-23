Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 17:16

DSİ’den Kahramanmaraş’a 6 buçuk milyar liralık yatırım

DSİ 20.

DSİ’den Kahramanmaraş’a 6 buçuk milyar liralık yatırım

23 Kasım 2017 17:16

Bölge Müdürü Sadullah Seven, Kahramanmaraş’a 2019 yılı sonuna kadar 32 adet baraj ve gölet, 42 adet sulama tesisi, 5 adet içme suyu tesisi, 35 adet hes tesisi, 106 adet taşkın kontrol tesisi olmak üzere 6 buçuk milyar lira yatırım gerçekleştirileceğini söyledi.


Bölge Müdürlüğünün 2017 ve 2018 faaliyetleri hakkında bilgi veren Seven, Kahramanmaraş’a yapılan göletlerin tamamlanmasıyla birlikte 82 bin dekar arazinin daha iyi şekilde sulanacağını söyledi.


Kahramanmaraş başta olmak üzere, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerindeki su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi için yapılan faaliyetleri anlatan Seven, Kahramanmaraş’a 2019 yılsonuna kadar toplamda 6 buçuk milyar lira yatırım yapılacağı bilgisini de verdi. Seven, “Küçük su işlerinde 23 adet gölet ve sulaması, 4 adet gölet sulaması, 19 adet taşkın kontrol işi olmak üzere toplam 46 adet işin inşaat maliyeti 2017 fiyatlarıyla 521 milyon liradır. İşler tamamlandığında 28 bin 86 metreküp depolama ile 82 bin 780 dekar arazinin daha iyi şartlarda sulanması sağlanacak, 20 adet yerleşim yeri ve 30 dekar alan taşkın ve zararlarından korunacaktır. ‘AKDENİZGEP’ projesi kapsamında Kahramanmaraş’a 2019 yılı sonuna kadar 32 adet baraj ve gölet, 42 adet sulama tesisi, 5 adet içme suyu tesisi, 35 adet HES tesisi, 106 adet taşkın kontrol tesisi olmak üzere 6 buçuk milyar lira yatırım gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek bu yatırımlarla 583 bin 370 dekar tarım arazisi sulanacak, 83 milyon metreküp içme suyu temin edilecek, 2 bin 459 milyar kilovat yıllık enerji üretilecek 136 yerleşim yeri, 143 bin 230 dekar arazi taşkınlardan korunacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
13
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    13°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    13°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    13°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç