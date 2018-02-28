Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 15:34

"Dulkadiroğlu’na Hoş Geldin Bebek" projesi

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin yeni doğan bebeklere yönelik hazırladığı ‘Dulkadiroğlu’na Hoş Geldin Bebek’ projesi ev ziyaretleriyle devam ediyor.


28 Şubat 2018 15:34


Dulkadiroğlu Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla başlattığı ‘Dulkadiroğlu’na Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında, kadın meclis üyeleri ve sosyal hizmetler personeli 12 Şubat tarihinde yeni doğan ikiz bebeği evinde ziyaret etti.


Bebeğin ailesine 2 adet Türk bayrağı ve çeşitli hediyelerde verildi.


Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşa yönelik birçok sosyal proje hayata geçirdiklerini hatırlatarak, “Gözünü ilçemizde dünyaya açan çocuklarımızın ilk ihtiyaçlarını karşılamak adına başlatmış olduğumuz ‘Hoş Geldin Bebek’ projesini başarıyla sürdürmekteyiz. Bu projemizde, ekiplerimiz vatandaşlarımızın en mutlu gününde yanında oluyor. Çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını ‘Hoş geldin Bebek Projesi’ paketiyle karşılıyor ve aileye destek oluyor. Proje kapsamında bölgemizde yeni doğan çocuklarımızı evde ziyaret etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Şuana kadar birçok ailemizi evlerinde ziyaret ederek gözlerini dünyaya açan yavrularımızın yanında olduk. Bu anlamlı projeyi devam ettireceğimizin de altını çizmek istiyorum” dedi.


Ev ziyareti gerçekleştiren ekibin güzel bir olaya da şahit olduğunu anlatan Başkan Okay, “Bu çocuklarımız arasında doğum günüyle bizleri duygulandıran ve gururlandıranlar da oldu. Bunlardan bir tanesi de Zengi ailesinin 12 Şubat günü dünyaya gelen ikiz evlatlarıdır. Bu iki yavrumuza temel ihtiyaçlarının yanı sıra şanlı bayrağımızı da armağan ettik. Vatana, millete ve devlete faydalı birey olmalarını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç