Dulkadiroğlu Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla başlattığı ‘Dulkadiroğlu’na Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında, kadın meclis üyeleri ve sosyal hizmetler personeli 12 Şubat tarihinde yeni doğan ikiz bebeği evinde ziyaret etti.

Bebeğin ailesine 2 adet Türk bayrağı ve çeşitli hediyelerde verildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşa yönelik birçok sosyal proje hayata geçirdiklerini hatırlatarak, “Gözünü ilçemizde dünyaya açan çocuklarımızın ilk ihtiyaçlarını karşılamak adına başlatmış olduğumuz ‘Hoş Geldin Bebek’ projesini başarıyla sürdürmekteyiz. Bu projemizde, ekiplerimiz vatandaşlarımızın en mutlu gününde yanında oluyor. Çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını ‘Hoş geldin Bebek Projesi’ paketiyle karşılıyor ve aileye destek oluyor. Proje kapsamında bölgemizde yeni doğan çocuklarımızı evde ziyaret etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Şuana kadar birçok ailemizi evlerinde ziyaret ederek gözlerini dünyaya açan yavrularımızın yanında olduk. Bu anlamlı projeyi devam ettireceğimizin de altını çizmek istiyorum” dedi.

Ev ziyareti gerçekleştiren ekibin güzel bir olaya da şahit olduğunu anlatan Başkan Okay, “Bu çocuklarımız arasında doğum günüyle bizleri duygulandıran ve gururlandıranlar da oldu. Bunlardan bir tanesi de Zengi ailesinin 12 Şubat günü dünyaya gelen ikiz evlatlarıdır. Bu iki yavrumuza temel ihtiyaçlarının yanı sıra şanlı bayrağımızı da armağan ettik. Vatana, millete ve devlete faydalı birey olmalarını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”