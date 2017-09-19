Dulkadiroğlu’ndan Güreş Festivali

Dulkadiroğlu Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından bu yıl 19.’su düzenlenen Bertiz Boyalı Güreş Festivaline 350 sporcu katıldı.

Güreş festivalinde konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, spor faaliyetlerine önem verdiklerini ifade ederek, “Sosyal belediyeciliğin gerektirdiği tüm çalışmaları yapmak i için elimizden geleni yapıyoruz. Bertiz bölgemizin ihtiyaçlarını gidermek için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Dağınık ve coğrafyası zor bir bölge olmasına rağmen Bertiz bölgemize çok önemli hizmetler kazandırdık. Özellikle ulaşım noktasında üzerimize düşenin fazlasını yapıyoruz. Bölgemize standardı yüksek yol ve ulaşımı rahatlatacak projeler kazandırmayı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra sosyal faaliyetlerle de bölgemizin şehir merkezindeki mahallelerden farkı olmadığını gösteriyoruz. Ata sporu güreş Bertiz bölgesinde çok seviliyor. Bunu bildiğimiz için buraya güzel bir tesis kazandırdık. Bu tesisimizi geliştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bölgemizin güreşe ve güreşçiye gösterdiği ilgi bizleri de bu alanda yatırım yapmaya teşvik ediyor. Ata sporumuz olan güreş Bertiz bölgemizde çok seviliyor. Boyalı mahallemizde bu güreşlerin merkezi haleni gelmiş bir yerdir. Bertiz bölgemizi tanıtmak için sadece güreşi değil, Bertiz’e has ürünleri de tanıtmak için çalışma yapacağız” dedi.