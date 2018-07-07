Durak harici yolcu alamadığı için otobüsü taşladılar

Yaşananlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Onikişubat İlçesi Orman Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf E., kullandığı halk otobüsü ile 16.00-17.00 seferini yaptığı sırada yol üzerinde 2 kişi, durak harici otobüse binmek istedi. Şoför Yusuf E., yol kenarında bekleyen 2 kişiye el işaretiyle ilerde durak olduğunu gösterdi. El kaldırdıkları otobüsün durmamasıyla sinirlenen 2 kişi, kaldırım üzerinden söktükleri taşla içerisinde 40 kişinin bulunduğu otobüse saldırdı. Yaşanan saldırı sonrası yolcuların güvenliği için halk otobüsünü sağa çeken şoförü gören 2 kişi, bu kez de Yusuf E.’ye saldırdı.

Yaşanan arbede sonrası saldırgan 2 kişi, halk otobüsünde bulunan yolcuların tepkisini çekti. Otobüs şoförüne saldırılan 2 kişi ve yolcular arasında kavga çıktı. Kavga anında saldırganlardan biri, cebinden çıkardığı bıçakla yolcuların üzerine yürüdü. Yaşananlar halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.