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07 Temmuz 2018 21:03

Durak harici yolcu alamadığı için otobüsü taşladılar

Kahramanmaraş’ta durak harici yolcu almayan halk otobüsünü taşlayan ve şoföre saldıran 2 kişi, kendilerine tepki gösteren vatandaşlara da bıçak çekti.

Durak harici yolcu alamadığı için otobüsü taşladılar

07 Temmuz 2018 21:03

Yaşananlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Onikişubat İlçesi Orman Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf E., kullandığı halk otobüsü ile 16.00-17.00 seferini yaptığı sırada yol üzerinde 2 kişi, durak harici otobüse binmek istedi. Şoför Yusuf E., yol kenarında bekleyen 2 kişiye el işaretiyle ilerde durak olduğunu gösterdi. El kaldırdıkları otobüsün durmamasıyla sinirlenen 2 kişi, kaldırım üzerinden söktükleri taşla içerisinde 40 kişinin bulunduğu otobüse saldırdı. Yaşanan saldırı sonrası yolcuların güvenliği için halk otobüsünü sağa çeken şoförü gören 2 kişi, bu kez de Yusuf E.’ye saldırdı.


Yaşanan arbede sonrası saldırgan 2 kişi, halk otobüsünde bulunan yolcuların tepkisini çekti. Otobüs şoförüne saldırılan 2 kişi ve yolcular arasında kavga çıktı. Kavga anında saldırganlardan biri, cebinden çıkardığı bıçakla yolcuların üzerine yürüdü. Yaşananlar halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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