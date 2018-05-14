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14 Mayıs 2018 11:21

Etnospor Kültür Festivali’nde Kahramanmaraş çadırına yoğun ilgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde kurulan Kahramanmaraş Çadırı ilgi göndü.

Etnospor Kültür Festivali’nde Kahramanmaraş çadırına yoğun ilgi

14 Mayıs 2018 11:21


Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali’nin üçüncüsü, çeşitli aktivitelerle sürüyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı festivalde Kahramanmaraş yöresine ait Maraş tarhanası, firik, ceviz, fıstık ezmesi döneri, meyan şerbeti gibi yöresel ürünleri ile içli köfte, mumbar, tirşik gibi Maraş mutfağına has yemekler davetlilerin damak zevkine sunuyor.


Kahramanmaraş Çadırında aynı zamanda Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel dokusunu anlatan kitapçık, CD, broşür gibi materyallerin dağıtımı da yapılıyor.


Öte yandan Kahramanmaraş’a has el sanatlarının ve el ürünlerinin de sergilendiği festivalde Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve protokol mensupları ile festivale katılan ülkelerin devlet idarecileri vatandaşlar, Kahramanmaraş Çadırına yoğun ilgi gösterdi.




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