Ev sahibi olacaklardı dolandırıldılar

Kahramanmaraş’ta bir inşaat firmasına ev sahibi olmak için para yatıran vatandaşlar mağdur olduklarını söyleyerek adliye önünde basın açıklaması yaptı. Vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Adliye önünde grup adına konuşan Ebru Ünlü, 200’den fazla insanın mağdur olduğunu ve yaklaşık 80 kişinin dolandırıldığını iddia etti.

İnşaat firmasının yetkilileri A.K. ve M.D.’nin kendilerini dolandırdığını iddia eden Ünlü, "Ev sahibi olma hayaliyle tüm birikimlerimizi ev aldığımızı düşünerek yatırdık. Bizler düzenli bir şekilde paramızı yatırmamıza rağmen inşaatta hiçbir şekilde işe başlanmadı. Yapılan araştırmalarda ise mükerrer satışlar bile var. Bizleri yalanlayıp yıllardır zevk ve sefa içerisinde hayatlarını sürdürmüşlerdir. Artık yeter bizim paramızı veya evimizi verin dediğimizde bizim paralarımız ile haksız kazanç sağlamışlardır. Karşımızda muhatap bulamamakla birlikte, kapılar duvar telefonlar kapalıdır. Şimdi kendilerinin, ailelerinin ve müdür tanıtılan kişilerin altlarında son model araçlar var. Kendi ailelerine ait kamuoyunda bilinen başka isimlerde şirketler kurulmuş. Bu şirketlere bizlerin verdiği paraların aktarıldığını düşünüyoruz. Bu sebeple bu şirketlere her hangi bir para transferinin olup olmadığının araştırılmasını talep ediyoruz. Her zaman mazlum ve mağdurun yanında yer alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüce Türk adaletine sığınarak mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

10 yıldır biriktirdiği parasının dolandırıcılara kaptırdığını iddia eden Yusuf Aksoy, "Benim 10 yıllık birikimimi aldı bu insanlar. Bana sattıkları daireleri başkalarına da satmışlar. Yani mükerrer satıştan, dolandırıcılıktan bizler şikayetçiyiz" diye konuştu.