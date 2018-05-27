Evlerinin balkonunda oyun oynayan bebek, 4. kattan böyle düşü

kattan aşağı düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan o onlar çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi’nde bir apartmanın 4. katında ikamet eden Suriyeli uyruklu ailenin 1 yaşındaki Muhammet Avvuş isimli bebek, evin balkonuna çıktı. Balkonda bir süre oyun oynayan bebek, apartmanın 4. katından aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasına sevk edilen Muhammet Avvuş, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bebeğin babası Abdulkafi Avvuş, emniyette alınan ifadesinde; ailecek evde olduklarını, eşinin yemek yaptığını, kendisinin de diğer çocuklarıyla oturduğunu, aşağıda bağırtı sesleri duyması üzerine dışarı baktığında kendi çocuğunu yerde gördüğünü söyledi.