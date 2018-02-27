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27 Şubat 2018 12:35

Fabrika Voleybol Okulu tanıtıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından çocukları voleybol ile tanıştırmak ve lisanslı sporcu sayısını artırmak amacıyla kurulan Fabrika Voleybol Okulu, tanıtıldı.

Fabrika Voleybol Okulu tanıtıldı

27 Şubat 2018 12:35


Çocuklara voleybolu sevdirmeyi amaçlayan Türkiye Voleybol Federasyonu yeni okulunu Kahramanmaraş Gençlik Spor Merkezi’nde faaliyete geçirdi.


Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, bilinçlendirme standı açılarak, çocuklara ve ailelere Fabrika Voleybol Okulu tanıtıldı.


6-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik Fabrika Voleybol yoğun ilgiyle karşılaştı. Düzenlenen mini voleybol şenliğinde çocuklar unutulmaz dakikalar geçirdi. Kulüplerin ve okulların ücretsiz katılabildiği Fabrika Voleybol okuluna katılan öğrencilere sürpriz hediyeler dağıtıldı.


Organizasyonda aileler çocuklarını alkışlarıyla motive etti.




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