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24 Haziran 2018 14:21

Gelinliğiyle oyunu kullandı

Kahramanmaraş’ta Kübra Bolat ve Tuğrul Bolat düğün törenleri öncesi sandığa giderek oy kullandıOnikişubat ilçesi, Binevler Ortaokulu’nda oy kullanmak için salona giren çifti, sandık görevlileri alkışlayarak tebrik etti.

Gelinliğiyle oyunu kullandı

24 Haziran 2018 14:21

Kahramanmaraş’ta Kübra Bolat ve Tuğrul Bolat düğün törenleri öncesi sandığa giderek oy kullandı


Onikişubat ilçesi, Binevler Ortaokulu’nda oy kullanmak için salona giren çifti, sandık görevlileri alkışlayarak tebrik etti.


2023 numaralı sandıkta oylarını kullanan Tuğrul Bolat ve Kübra Bolat, mutlu olduklarını vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.


Damat Tuğrul Bolat, “Ben Kahramanmaraşlıyım Sivas’tan gelin getirdik. Oyumuzu kullanmak için geldik ve farklı bir heyecan oldu bizim için. Oyumuzu kullandık ve şimdi düğünümüze gidiyoruz” diye konuştu.


Gelin Kübra Bolat ise “Her vatandaşın yapması gerekeni yaptık. Herkesin oyunu kullanmasını diliyorum. Heyecanımız vardı, farklı bir heyecanımız oldu ve bunu da aksatmak istemedik” diye konuştu.


Çiftin oylarını kullandıktan sonra düğün salonuna gitti.




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