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28 Haziran 2017 12:47

Göçerlerin 6 aylık hasreti bitti

Kahramanmaraş’ta göçerler, havaların ısınması ile birlikte Ahir Dağı’ndaki Yedikuyu Yaylası’na çıktı.

Göçerlerin 6 aylık hasreti bitti

28 Haziran 2017 12:47


6 aylık hasretin ardından 10 gün süren zorlu yolculuk ile 2 bin rakımlı Ahir Dağı’nın Yedikuyu Yaylası’na ulaşan göçerler, yaz boyu burada kalacaklar. Bu zorlu yolculuğa ev sahipliği yapan Ahir Dağı havzası, sürülerin oluşturduğu manzara, kuzuların sesiyle görsel bir şölene dönüştü.


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden göçer belgesi alan göçerler, Yedikuyu Yaylası’nda yılın son aylarına kadar kalacak. Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan göçerler, yine hayvanlardan elde ettikleri süt ve süt ürünlerini satarak kazanç elde ediyor.


Uzman Çoban Seydihan Çınar, “Hayvanlarımız ile yollardayız, daha çok sürü yetiştirmek ve işlerimizi daha iyi yapabilmek için devletimizden destek bekliyoruz” dedi.




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