Göksun Belediyesi yeni binasına kavuşuyor

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan hizmet binası inşası için yüklenici firma ile sözleşme imzalayan Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Göksun için olmazsa olmaz projelerinin başında belediye hizmet binası geldiğini ifade ederek 28 Kasım tarihinde ilk kazmanın vurulacağı müjdesini verdi.

Kamu hizmetlerinde halka hizmeti ulaştırma ve halkın memnuniyeti noktasında fiziki mekanların çok önemli olduğunu ve inşa edilecek hizmet binasının Göksun’a en az 100 yıl hizmet vereceğine inandığını belirten Aydın, “Kamu hizmetlerinde halka hizmeti ulaştırma ve halkın memnuniyeti noktasında fiziki mekanların çok önemli olduğunu biliyoruz. Biz bugüne kadar 1970’li yıllarda yapılmış otel binasının içinde hizmet verdik. Bu binayı yapan belediye başkanımız Zekeriya Köroğlu’nu da rahmetle anıyorum. Bundan sonra değişen, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin şartlarına uygun, halkımıza en verimli hizmeti sunabilmek için Osmanlı ve Selçuklu mimarisini örnek alarak toplam 7 bin 586 metrekare kapalı alana sahip 3 kat olarak planladığımız belediye hizmet binasını 2015 yılında projelendirdik” dedi.

İhale çalışmalarına başladıkları süreçte 15 Temmuz Hain Darbe girişiminin meydana geldiğini belirten Başkan Aydın, bu nedenle bina inşaatıyla ilgili çalışmalara 16 ay gecikmeyle başladığını söyledi.

15 Temmuz sürecinde kamu binalarının yapımının başbakanlık iznine tabi tutulduğuna işaret eden Başkan Aydın, “Projemizde istenen gerekli revizeyi yapmak ve toplam kapalı alanı 5 bin metrekareye düşürmek suretiyle ihale sürecini tamamladığımız projenin yapımını üstelenen yüklenici firma ile bu gün sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 28 Kasım tarihinde ilk kazmayı vurarak inşa süreci başlayacak olan hizmet binamızı 2018 yılsonunda hizmete sunmayı hedefliyoruz. İçerisinden Göksu Çayı’nın da geçtiği modern peyzaja sahip bahçesiyle de eşsiz bir güzelliğe sahip olacak ve girişleri kullanım amacına göre binanın üç cephesine dağıtılan belediye hizmet binamız, yönetim birimlerinden birim servislerine, sergi salonlarından meclis ve toplantı salonlarına, bekleme salonlarından nikah salonuna, revirinden engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek olan ‘Engelsiz Hayat Ofisi’ne kadar tüm detayları içinde barındırıyor. Hizmet binasının şimdiden tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.