Hayvan dolandırıcılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Elbistan’da hayvan alım-satımı ile uğraşan C.B., E. K. ve T.T. isimli şahıslar, Adıyaman ilinde besicilik yapan Ahmet K. ile oğlu Bozan K.’dan 192 bin TL karşılığında 22 adet büyükbaş hayvan satın aldı. Alım-satım işlemi karşılığında anlaştıkları rakamı peşin olarak almak isteyen baba oğul, alıcılardan C.B. ve E.K.’nin aracıyla Elbistan’a geldi. Şüpheliler, baba ile oğlunu Çatova Mahallesi’nde bir ahıra götürerek hayvanları oraya indireceklerini söyledi. C.B. ve E. K. isimli şahıslar, hayvanların yüklü olduğu TIR’ın Elbistan’a ulaşmasına kadar Ahmet K. ile oğlu Bozan K.’yı, yemek yeme bahanesiyle ilçe merkezine götürdü. Bu sırada Elbistan’a ulaşan hayvanlar, sözü edilen ahıra indirildikten hemen sonra H.P.’nin aracılığı ile E.E. ve D.E. tarafından satın alınarak başka bir besi ahırına götürüldü.

C.B., E. K. isimli şahıslar, yemek bahanesi ile oyaladıkları baba oğlu, tekrar hayvanların indirileceği belirtilen besi çiftliğine götürdükten sonra araçtan indirip kayıplara karıştı. Ahırda hayvanlarını bulamayan satıcı baba-oğul, dolandırıldıkları gerekçesi ile jandarmaya başvurdu. Söz konusu şikâyet üzerine Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında C.B., E.K., T.T., C.E., H.P., E.E., D.E., M.E., K.Ç., A.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararına istinaden Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.B., E.K., C.E., E.E., D.E., M.E., K.Ç., A.K., tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Firari konumda olan T.T. ile H.P.’nin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Adıyamanlı hayvan sahibi baba Ahmet ve oğlu Bozan K. ise, titiz çalışmasından dolayı Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.

Olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü bildirildi.