İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Dalkılınç yönetimindeki 46 EV 355 plaka otomobili ile Göksun’dan ilçesinden Kahramanmaraş’a seyir halinde iken D-825 karayolu 2. kilometresinde sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Fatih Gürocak’ın kullandığı 46 AAG 661 plaka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Ali Gürocak ile Ayşe Demirci yaralandı.

Yaralılar Göksun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.