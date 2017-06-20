İpek böceği yetiştiricisinin ilk hasat heyecanı

Kahramanmaraş’ta oturdukları evlerin bir odasında ipek böceklerini 45 gün konuk eden üreticiler, koza ile ödüllendirildiler.

Tecrübesiz ve bu işte ilk olmalarına rağmen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden ve Koza Birliği’nden destek alarak bu işi başaran üreticiler tam 45 gündür kentin çeşitli sokaklarından, bazen köylerden dut yaprağı topladı.

Kadınlar için iyi bir kazanç kapısı olan koza üreticiliğinde bugün hasadını yapan kadınlar ve onların eşleri, ürettikleri kozayı Koza Birlik’e teslim etmenin heyecan ve sevincini yaşadı.

Üretici Ayşegül Kert, ilk defa koza ürettiğini belirterek, "Küçücük simsiyah yumurtaların sürecini izledik 45 gün. Mutluyuz, hasadımızı aldık. Tırtıllarımız çok güzel kozalar yaptı, bembeyaz. Çok heyecanlandım. Çok güzel bir şeydi, çok uzun bir süreçti ama ürünü aldığımız için çok mutluyuz. Çok güzel bir tecrübe yaşadık" dedi.

Kozabirlik Kooperatif Müdürü Hasan Arar, böcek olarak getirdikleri ipek böceklerini üreticilerin yetiştirip beslediğini ve kendilerine kozaları teslim ettiğini belirterek, "Hasat, ilk sene olmasına rağmen acemilik devresi olduğu için idare eder. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı

boş arazilerine dut fidanı dikmelerini tavsiye ederim. Buralara dut fidanı ekerek üreticilerin faydalanmasını sağlayabilirler. Bir de zirai ilaçlamanın önüne geçilmesi çok uygun olur” diye konuştu.