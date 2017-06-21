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21 Haziran 2017 22:24

İşçi minibüsü tıra arkadan çarptı: 2’si bebek 18 yaralı

Kahramanmaraş’ta mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, aynı istikamette seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 2’si bebek 18 kişi yaralandı.

İşçi minibüsü tıra arkadan çarptı: 2’si bebek 18 yaralı

21 Haziran 2017 22:24


Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolu Yeşilgöz mevkiinde mevsimlik işçileri taşıyan Fethi Göktürkoğlu (25) idaresindeki 75 BA 775 plakalı minibüsle seyir halinde iken aynı istikamette seyir halinde olan Murat Karpuz yönetimindeki tıra arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.


Kazada çarpmanın şiddetiyle minibüs sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Suphi Göktürkoğlu (12), Ömer Göktürkoğlu (23), Bünyamin Göktürkoğlu (1), Yusuf Göktürkoğlu (1), Ayşegül Göktürkoğlu (16), Kadir Göktürkoğlu (19), Rahime Sümer (60), Aydın Sümer (23), Zozan Sümer (18), Mustafa Sümer (17), Ayşe Göktürk (19), Mehmet Damar (17), Sıdıka Göktürkoğlu, Gamze Göktürkoğlu (6), Hanım Göktürkoğlu (12), Salih Göktürkoğlu ile Fatma Hammadi (33) yaralandılar.


Göksun Devlet Hastanense kaldırılan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.




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