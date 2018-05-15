İsrail, Kahramanmaraş’ta da protesto edildi

Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Ulu Cami’de öğle namazı sonrasında Filistin’de hayatını kaybeden direnişçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından kent meydanına yürüyen kalabalık burada basın açıklaması yaparak, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına ve protesto gösterilerinde İsrail askerlerinin çok sayıda Filistinli direnişçiyi öldürmesine tepkilerini dile getirdi.

Meydanda toplanan kalabalık adına konuşan Saçaklızade Başkanı Ali Demirdöğen, Kudüs davasının İslam ümmetinin davası olduğunu söyledi.

Demirdöğen, “Kudüs davası bir avuç Müslüman’ın davası değil, İslam ümmetinin ve insanlığın davasıdır. Filistin ve Kudüs’ün davası hepimizin mesuliyetidir. Kudüs maddi bir mekanımız değil, manevi coğrafyamızın ismidir. Sezai Karakoç’un mısralarında dediği gibi; ‘Kudüs, bitmeyen duamızdır, Kudüs İslam’dır İslam Kudüs’tür. Kudüs emanettir bize. Kudüs düşerse, İslam düşer. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki, Kudüs Filistin’in başkentidir ve inşallah hiçbir zaman İsrail’in başkenti olmayacaktır” diye konuştu.

Demirdöğen’in konuşmasının ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin mesajını okudu.

Debgici, “İsrail’in şu ana kadar 60 Filistinli kardeşimizin katlini ve binlerce kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail’in coğrafyamızın göz bebeği ve Batı Şeria olan mukaddes beldeyi uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü bir şekilde lanetliyoruz. İsrail’in eninde sonunda akıttığı masum sivillerin kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) İl Başkanı Ertuğrul Doğan’da, “101 yıl önce kaybettiğimiz o toprakları bugün Trump Amerika’nın iç siyasetine alet edip kan gölüne çevirmek istemiştir. Ama Türk milleti 101 yıl önce Filistin’de nasıl şehit verdiyse, bugün Türk milleti yine orada şehit olmaya hep birlikte hazırdır” dedi.