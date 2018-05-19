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19 Mayıs 2018 11:48

Kahramanmaraş Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Alagöz: "Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata adapte olabilmeleri için, karşılaştıkları olumsuzlukları ortadan kaldırma gayretindeyiz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adnan Alagöz, engellilerin sosyal hayata adapte olabilmeleri için, karşılaştıkları olumsuzlukları ortadan kaldırma gayretinde olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Alagöz:

19 Mayıs 2018 11:48


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere yönelik düzenlenen ‘Engellilerde Spor’ konulu konferans düzenledi.


Kültürpark Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takım Antrenörü Osman Çullu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Paravolley Takımı Oyuncusu Sadullah Kılıç katıldı.


Konferansta konuşan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı ve Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adnan Alagöz, “Engelsiz bir Kahramanmaraş için hareket eden Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde aynı zamanda Gençlik ve Spor Kulübünü de faaliyete geçirdik. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata adapte olabilmeleri için, karşılaştıkları olumsuzlukları ortadan kaldırma gayretindeyiz. Engeliler Şube Müdürlüğü ile engelli birey ve ailelerine psikolojik, sosyal eğitimler danışmanlık ve medikal malzemeler gibi destek sağlayarak kurslar ve çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Aynı zamanda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile koordineli olarak engelli bireylerimize yönelik çeşitli spor dallarında kurslarda düzenlemekteyiz. Tüm engel gruplarına yönelik kurslarımız olduğu gibi bireysel beceri kurslarımızda devam ediyor” diye konuştu.


Programın sonunda Samsun’dan 33 madalya ile dönen Engelli milli yüzücüler, Türkiye şampiyonu olan Paravolley Takımı ve Türkiye Şampiyonu İşitme engelli takım oyuncuları hatıra fotoğrafı çektirdiler.




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