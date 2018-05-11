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11 Mayıs 2018 15:10

Kahramanmaraş Platformu’ndan Fransa’daki ‘Kur’an-ı Kerim’ tartışmasına tepki

Kahramanmaraş Platformu üyeleri, Fransa’daki ‘Kur’an-ı Kerim’ tartışmasına tepki gösterdi.

Kahramanmaraş Platformu’ndan Fransa’daki ‘Kur’an-ı Kerim’ tartışmasına tepki

11 Mayıs 2018 15:10


Sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan Kahramanmaraş Platformu, Fransa’da 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur’an-ı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasına yönelik yayınlanan skandal bildiriyi kınadı.


Cuma namazı sonrası Ulu Cami Meydanı’nda toplanan platform üyeleri tepkilerini pankartlar ve sloganlarla gösterdi.


Kur’an-ı Kerim’in hiçbir zaman değişmediğini ve değiştirilemeyeceğini söyleyen Platform Sözcüsü Yusuf Bülbül, “Fransa’da 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak, Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını teklif etmesi saygısızca ve düşmanca bir tavırdır. Kur’an-ı Kerim Allah’ın indirdiği son kitaptır. Bu ilahi kelam, hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiş kıyamete kadar da değişmeyecektir ve değiştirilmeyecektir. Kur’an-ı Kerim’e göre inancı ne olursa olsun insan hayatı değerlidir. Yaşatılması ise bütün insanlığın yaşatılması gibidir. Bütün bu gerçeklere rağmen münferit ve faili meçhul birtakım olaylar üzerinden algı oluşturarak İslam’a, Müslümanlara ve Kur’an-ı Kerim’e iftira edilmesi akla, ilme, tarihe, hakka, hukuka ve vicdana aykırıdır. İslam’a, Müslümanlara, kutsallarına yönelik bu düşmanca ve saygısızca tavır ve eylemleri de en ağır bir şekilde lanetliyoruz” dedi.


Basın açıklamasının ardından etkinlik yapılan duanın ardından son buldu.




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