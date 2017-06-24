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24 Haziran 2017 08:36

Kahramanmaraş Ramazan Bayramına hazır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı ile ilgili hazırlıklarını tamamladı.

Kahramanmaraş Ramazan Bayramına hazır

24 Haziran 2017 08:36


Zabıta, itfaiye başta olmak üzere birçok ilgili birimin görev alacağı bayram süresince, belediyesi otobüsleri ücretsiz hizmet verecek.


İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için her türlü tedbiri aldık. Bayram süresince hizmetlerin aksamaması için ilgili birimlerimizde nöbetçi personelimiz bulundurulacak. Herkesin yakınlarıyla birlikte, huzur içinde güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyor, şimdiden Ramazan Bayramınızı tüm kalbimle kutluyorum" dedi.




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