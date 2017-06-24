Kahramanmaraş Ramazan Bayramına hazır

Zabıta, itfaiye başta olmak üzere birçok ilgili birimin görev alacağı bayram süresince, belediyesi otobüsleri ücretsiz hizmet verecek.

İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için her türlü tedbiri aldık. Bayram süresince hizmetlerin aksamaması için ilgili birimlerimizde nöbetçi personelimiz bulundurulacak. Herkesin yakınlarıyla birlikte, huzur içinde güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyor, şimdiden Ramazan Bayramınızı tüm kalbimle kutluyorum" dedi.