Kahramanmaraş’ta 3 bin kişiye iftar yemeği

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen iftar programı Atatürk Parkı’nda gerçekleştirildi. İftara, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Mehmet Uğur Dilipak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, AK Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün ile meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar yemeğinde Başkan Erkoç, Milletvekili Güvenç ve Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ halka hitaben birer konuşma yaptılar.

3 bin kişinin katıldığı iftar yemeği sonrası Pazarcık Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan eğlencesinde Grup Visal konseri, TRT tiyatro sanatçılarının Hacivat Karagöz, Asuk Maşuk, İbiş ile Memiş, Keloğlan ve Nasrettin Hoca oyunları yer aldı.