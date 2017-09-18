Kahramanmaraş’ta 5 ambulans göreve başladı

Ambulansların Kahramanmaraş’taki istasyonlara verilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde devir teslim töreni yapıldı. Ambulanslar, Kahramanmaraş Onikişubat ileçsi 3 nolu ASH İstasyonuna, Dulkadiroğlu İlçesi 7 nolu ASH istasyonuna, Elbistan İlçesi 4 nolu ASH İstasyonuna, Pazarcık İlçesi 2 nolu ASH İstasyonuna ve Ekinözü İlçesi 1 nolu ASH İstasyonuna Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Nesrin Pircanoğlu ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. İlyas Acartür tarafından istasyon görevlilerine teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Coşkun, "Sağlık Bakanlığımız tarafından gönderilen 5 adet ambulansla birlikte vatandaşlarımız daha hızlı, daha kaliteli, daha etkili bir 112 Acil Sağlık Hizmetine kavuşacaklardır inşallah. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kentimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum ve 112’de görevli arkadaşlarıma da kazasız, başarılı görevler diliyorum" dedi.