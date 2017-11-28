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28 Kasım 2017 14:49

Kahramanmaraş’ta askeri araç kaza yaptı: 15 asker yaralı

Kahramanmaraş’ta askeri aracın kaygan yolda kaza yapması sonucu 15 asker yaralandı.

Kahramanmaraş’ta askeri araç kaza yaptı: 15 asker yaralı

28 Kasım 2017 14:49

Olay yerinde duran bir otomobile kamyonun çarpması sonucu da 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Tekir Yaylası yolunda havanın yağışlı yolun kaygan olması sonucu askeri personeli taşıyan midibüs direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole düştü. Kazada 1’i astsubay, 1’i uzman çavuş 13’ü er olmak üzere 15 asker yaralandı. Bu arada, kaza yerinde duran bir otomobile de arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.




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