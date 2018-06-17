Kahramanmaraş’ta bayram dönüşü trafik yoğunluğu

3 günlük bayram tatilinin sona ermesini ardından Kahramanmaraş’tan şehir dışına çıkan vatandaşlar yoğun trafik ile karşılaştı.

Özellikle Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda yaklaşık 30 kilometreye ulaşan trafik kuyruğu oluşurken sürücüler güçlükle ilerledi.

Öte yandan zaman zaman maddi ve hafif yaralanmalı kazalar da meydana gelirken, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı trafiği açmaya devam etti.

Kahramanmaraş’ta trafik yoğunluğunun akşam geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.