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17 Haziran 2018 20:01

Kahramanmaraş’ta bayram dönüşü trafik yoğunluğu

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı nedeniyle tatil dönüşü trafikte yoğunluk oluştu.

Kahramanmaraş’ta bayram dönüşü trafik yoğunluğu

17 Haziran 2018 20:01


3 günlük bayram tatilinin sona ermesini ardından Kahramanmaraş’tan şehir dışına çıkan vatandaşlar yoğun trafik ile karşılaştı.


Özellikle Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda yaklaşık 30 kilometreye ulaşan trafik kuyruğu oluşurken sürücüler güçlükle ilerledi.


Öte yandan zaman zaman maddi ve hafif yaralanmalı kazalar da meydana gelirken, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı trafiği açmaya devam etti.


Kahramanmaraş’ta trafik yoğunluğunun akşam geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.




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