Kahramanmaraş’ta binler Demokrasi Meydanı’nda buluştu

15 Temmuz 2016 yılında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından hain darbe kalkışmasının engellenmesi Kahramanmaraş’ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kahramanmaraş’ın en büyük caddesi olan Trabzon Bulvarı üzerindeki Müftülük Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Demokrasi Meydanı’na yürüdü.

‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ gibi sloganlar atan vatandaşlar Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen program da şehitlerimiz için yapılan duaya hep birlikte ‘Amin’ dedi.

Demokrasi Meydanı’ndaki program, çeşitli etkinliklerle gece boyu devam edecek.