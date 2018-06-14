Kahramanmaraş’ta feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Berat Orçan’ın kullandığı 06 AR 0311 plakalı otomobiliyle Kahramanmaraş’tan Osmaniye’ye seyir halinde iken 20. kilometreye geldiğinde karşı yönden gelen Enes Özsöğüt (29) idaresindeki 27 YE 088 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Enes Özsöğüt hayatını kaybederken, diğer sürücüsü Berat Orçan’la birlikte otomobillerde bulunan Berra Orçan, Reyhan Orçan, Esen Malik Görüzoğlu, Mahmut Azparlak ile Fatih Tuzluca yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.