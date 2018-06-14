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14 Haziran 2018 22:09

Kahramanmaraş’ta feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

14 Haziran 2018 22:09


Edinilen bilgiye göre, Berat Orçan’ın kullandığı 06 AR 0311 plakalı otomobiliyle Kahramanmaraş’tan Osmaniye’ye seyir halinde iken 20. kilometreye geldiğinde karşı yönden gelen Enes Özsöğüt (29) idaresindeki 27 YE 088 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Enes Özsöğüt hayatını kaybederken, diğer sürücüsü Berat Orçan’la birlikte otomobillerde bulunan Berra Orçan, Reyhan Orçan, Esen Malik Görüzoğlu, Mahmut Azparlak ile Fatih Tuzluca yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.




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