Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından pamuk yüklü tıra operasyon yapıldı. Operasyonda kaçak sigara zulası görenleri şaşırttı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gümrük kaçağı sigara ile mücadele kapsamında pamuk yüklü tıra operasyon yapıldı. Operasyonda takibe alınan bir tırın kasasının ahşap zeminine zula yapılarak gizlenmiş 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaraları çıkarmak kolay olmadı

Tırın kasasında yer alan kaçak sigara zulasını boşaltmak için polis ekipleri, spiral ve diğer el aletleriyle uzun süre uğraştı. Ahşap zeminin sökülmesiyle polis, tüm kaçak sigaraları çuvallara doldurdu. Kaçak sigaralara ve taşınmasında kullanılan tıra el konurken, sürücü M. K. (27), gözaltına alındı.