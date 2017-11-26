Kahramanmaraş’ta müze görünümlü lokanta

21 yıl Almanya’da yaşayan ve kesin dönüş yaptıktan sonra geldiği memleketi Kahramanmaraş’ta açtığı kasap ve lokantayı küçük bir müzeye dönüştüren Bünyamin Vırıt (47), tarih kitaplarına meraklı olduğunu özellikle Rus romanlarından etkilenip iş yerine antika eşyalarla donattı. Hem lokanta hem de kasap olan Vırıt’ın iş yerinin tavanında ise Piri Reis’in haritasının silüeti de bulunuyor.

Yemeğe gelen müşterilerin ilk önce antika eşyaları incelediğini ve daha sonra otantik bir ortamda yemek yediklerini söyleyen Bünyamin Vırıt, en eski antika eşyasının 700 yıllık ‘kama’ olduğunu belirtti. Eskiye ve eski eşyalara tutkusu olduğunu kaydeden Vırıt, “Bu işi 20 yaşından beri yapıyorum, daha önce yurt dışında yapıyordum. Eskiye bir tutkum var, özellikle okuduğumuz kitaplardan Rus romanlarından Tolstoy’un kitaplarını okudum belki de oralardan etkilenmişimdir. Mesela arkamızda bir dikiş makinesi var, aldığım arkadaşım 70 yıllık olduğunu söylüyor. Su mataramız var. 120 yıllık silahlarımız var, kazanlarımız var. Gelen müşteriler oldukça memnun, önce lokantayı geziyorlar antika eşyalarımızı inceliyorlar daha sonra yemeklerini yiyorlar. Hatta bu işten anlayanlar var, bazı eşyaları kendilerine satmamı istiyorlar” dedi.

Almanya’dan memleketi Kahramanmaraş’a tatil için gelen ve yemeğini burada yiyen Ercan Öğütoğulları, “Çok hoşumuza gidiyor, tarihi eserler arasında kendimizi iyi hissediyoruz. 100 yıllık tarihi eserler asılı burada ve böyle bir atmosferde bir şeyler yemek ayrı bir zevk” diye konuştu.