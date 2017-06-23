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23 Haziran 2017 14:47

Kahramanmaraş’ta senfonik türkü konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Kahramanmaraş’ta senfoni ile türküler konseri verdi.

Kahramanmaraş’ta senfonik türkü konseri

23 Haziran 2017 14:47


Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından desteklenen senfoni ile türküler konseri Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Şef Burak Tüzün tarafından yönetilen 60 kişilik senfoni orkestrasında, Nilgün Kızılcı ve Zafer Albayrak sahne aldı.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ta ilk kez böyle bir organizasyonla senfonik türkülerin seslendirildiğini belirterek, "Senfoni orkestrasının uluslararası etkinliğini gücünü hepimiz bilmekteyiz. Bunu Türk Halk Müziği ile birleştirerek türkülerimizin senfonik sazlarla sahnelenmiş olmasının sanat adına üst düzey bir şey olduğunu, sıra dışı bir çalışma olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.




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