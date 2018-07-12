Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 12:29

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

12 Temmuz 2018 12:29


Edinilen bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi, Elmalar Mahallesi, Kaymakam Tevfik Obası 3. kilometresinde, Ali Şirin yönetimindeki 46 DA 947 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Duran Karabörk’ün (39) kullandığı 46 NH 304 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Kazada, sürücü Ali Şirin, olay yerinde hayatını kaybetti.


Diğer sürücü ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Derya Karabörk (33) ve Mikail Karabörk (4), sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Yaralılar Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç