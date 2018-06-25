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25 Haziran 2018 22:26

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta bir eve düzenlenen operasyonda 2 adet silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

25 Haziran 2018 22:26


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir eve düzenlenen operasyonda 13 ayrı paket ve 3 ayrı poşet halinde toplam 1 kilo 63 gram esrar maddesi ile 16 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Evde yapılan aramada ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 7 adet 9 mm çaplı mermi, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait 19 adet dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Fahri Ç. (25) hakkında “uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından işlem başlatıldı.




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