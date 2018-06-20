Kahramanmaraş’ta yayla şenliği

Heleteliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Çağlayancerit Belediyesi tarafından düzenlenen şenliğe yaklaşık 5 bin kişi katıldı. 7’incisi düzenlenen şenlikte vatandaşlar kamp kurdu, ateş yakıp çeşitli oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi. Şenlikte, Avrupa’dan gelen gurbetçi vatandaşların çocuklarıyla, Heleteli çocukların kaynaşması da sağlanarak birlik beraberlik mesajı verdi.

Helete Mahallesi sakinlerinin yaşadığı sevinçten mutlu olduklarını söyleyen Çağlayancerit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygaz, “Helete halkı yine bugün 7’ncisi olan yayla şenliğinde buluşuyoruz. 7 senedir Helete-Düzbağ halkı bu yayla şenliğinde 2 bin rakımlı yaylaya çıkıyorlar. En az 2-3 bin nüfus buradadır. Bu halkın yarısı dün akşamdan buraya gelmişlerdi. Geceden buraya geliyorlar. Çocuğuyla kadınıyla, erkeğiyle yaşlısıyla Helete tamamen buradadır. Avrupa’dan gelenler var. Türkiye’nin her tarafındaki Heleteli memurlar, işçiler, esnaf tamamen şuanda buradadırlar” dedi.