Kahramanmaraş’ta yetim şenliği

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 4’üncüsü düzenlenen etkinlikte yetim çocuklar Türkoğlu ilçesindeki at çiftliğine buluşturuldu.

Yaklaşık 500 çocuğun katıldığı şenlikte, halat çekme, çuval ile yürüme, yumurta taşıma yarışları yapıldı. Yarışmalar sonunda çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Türkoğlu Belediyesi’nin de desteklediği şenlikte çocuklar, çiftlikte ilk defa at bindi.

Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği Başkanı Avukat Yusuf Bülbül, desteklerinden dolayı Türkoğlu Belediyesi’ne teşekkür etti. Bülbül, “Kahramanmaraş’ta 500 kadar çocuğumuza düzenli ve sürekli destek veriyoruz. Bu çocuklarımız ile farklı zamanlarda sosyal etkinlikler yapıyoruz. Bugün de Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un ev sahipliğinde, çocuklarımızı at çiftliğine getirdik. Burada çocuklarımız atlara bindi çok mutlu oldular. Buradan da mesire alanına götürüp çeşitli oyunlar oynayacağız” dedi.