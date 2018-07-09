Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 13:15

Kahramanmaraş’ta yetim şenliği

Kahramanmaraş’ta düzenlenen etkinlikte yetim çocuklar at çiftliğinde gönüllerince eğlendi.

Kahramanmaraş’ta yetim şenliği

09 Temmuz 2018 13:15


İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 4’üncüsü düzenlenen etkinlikte yetim çocuklar Türkoğlu ilçesindeki at çiftliğine buluşturuldu.


Yaklaşık 500 çocuğun katıldığı şenlikte, halat çekme, çuval ile yürüme, yumurta taşıma yarışları yapıldı. Yarışmalar sonunda çeşitli hediyeler dağıtıldı.


Türkoğlu Belediyesi’nin de desteklediği şenlikte çocuklar, çiftlikte ilk defa at bindi.


Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği Başkanı Avukat Yusuf Bülbül, desteklerinden dolayı Türkoğlu Belediyesi’ne teşekkür etti. Bülbül, “Kahramanmaraş’ta 500 kadar çocuğumuza düzenli ve sürekli destek veriyoruz. Bu çocuklarımız ile farklı zamanlarda sosyal etkinlikler yapıyoruz. Bugün de Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un ev sahipliğinde, çocuklarımızı at çiftliğine getirdik. Burada çocuklarımız atlara bindi çok mutlu oldular. Buradan da mesire alanına götürüp çeşitli oyunlar oynayacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç