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28 Kasım 2017 16:33

Kahramanmaraş’taki kazada yaralı sayısı 18’e çıktı

Kahramanmaraş’ta askeri aracın karıştığı trafik kazasında yaralı sayısı 18’e çıktı.

Kahramanmaraş’taki kazada yaralı sayısı 18’e çıktı

28 Kasım 2017 16:33


Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına ait Uzman Çavuş Bilal Topal’ın kullandığı 46 HG 831 plakalı midibüs, Kayseri yolu üzerinden il merkezi istikametine seyir halindeyken Beşoğluk mevkiinde havanın yağışlı yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada midibüste bulunan 1 astsubay, 2 uzman çavuş, 13 er olmak üzere 16 askeri personel yaralandı.


Kaza bölgesinde aynı istikamette seyir halinde olan otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu da 2 kişi yaralandı.


Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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