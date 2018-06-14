Kahramanmaraş’taki sel felaketi kamerada

Kent merkezinde dün öğleden sonra aniden bastıran yağmur nedeniyle hayat neredeyse durma noktasına geldi. Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde etkili olan yağmur sele dönüştü, yüzlerce otomobil yollarda sürüklendi. Sel nedeniyle onlarca kişi yaralanırken, anne ile 2 çocuğu ise evlerine giren sel sularında boğularak hayatını kaybetti.

Yaşanan afet kentin polis şehir kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, öğleden sonra başlayan yağışın ardından cadde ve sokaklarda sular birikiyor. Meydana gelen sel nedeniyle insanlar trafikte mahsur kalıyor, otomobiller sel sularında sürükleniyor. Bir başka görüntüde de esnafın ve çevredekilerin yardım çalışmaları yer alıyor.