Kahramanmaraş’tan Suriye’ye yardım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Hasan Balbaba, bugüne kadar, Kahramanmaraş’tan 173 yardım tırının Suriye’ye gönderildiğini söyledi. Balbaba, "Kahramanmaraş vicdanın şehri, merhametin şehri, ensar şehir olmaya devam ettiğini göstermiştir. Emeği geçen katkı veren herkese teşekkür ediyorum, Kahramanmaraş olarak vicdanın şehri, ensar şehir olmaya devam edeceğiz. Bu 4 tır ile birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir öncülüğünde Suriye’ye gönderdiğimiz 173’üncü yardım tırımız oldu" dedi.

Kahramanmaraş İsar Derneği Başkanı Ali Şenel’in yaptığı duanın ardından 4 yardım tırı Suriye’ye uğurlandı.