Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 14:52

Kahramanmaraş’tan Suriye’ye yardım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan, Elbistan’dan gelen 2 yardım tırı ile birlikte toplam 4 yardım tırı fuar merkezinden Suriye’ye dualarla uğurlandı.

Kahramanmaraş’tan Suriye’ye yardım

07 Mayıs 2018 14:52


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Hasan Balbaba, bugüne kadar, Kahramanmaraş’tan 173 yardım tırının Suriye’ye gönderildiğini söyledi. Balbaba, "Kahramanmaraş vicdanın şehri, merhametin şehri, ensar şehir olmaya devam ettiğini göstermiştir. Emeği geçen katkı veren herkese teşekkür ediyorum, Kahramanmaraş olarak vicdanın şehri, ensar şehir olmaya devam edeceğiz. Bu 4 tır ile birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir öncülüğünde Suriye’ye gönderdiğimiz 173’üncü yardım tırımız oldu" dedi.


Kahramanmaraş İsar Derneği Başkanı Ali Şenel’in yaptığı duanın ardından 4 yardım tırı Suriye’ye uğurlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç