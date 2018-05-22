Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 14:38

Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Kayseri’de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Elbistanlı polis memuru Atilla Kaya’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

22 Mayıs 2018 14:38


Evli 2 çocuk babası 23 yıllık polis memuru Atilla Kaya (44) için ilk tören görev yaptığı Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlendi.


Törene, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kaya’nın meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Törende Kaya’nın yakınları gözyaşlarına boğulurken Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.


Türk bayrağına sarılı tabut, meslektaşlarının omuzlarına alınarak cenaze aracına konularak karayoluyla Elbistan’a getirildi.


Baba ocağına götürülen cenaze, helalliğin alınmasının ardından öğle namazına müteakip Çiçek Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Cenazeye, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, emniyet mensupları, Kaya’nın mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Emniyet Müdür Aşık, Kaya’nın kardeşlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç