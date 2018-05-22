Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Evli 2 çocuk babası 23 yıllık polis memuru Atilla Kaya (44) için ilk tören görev yaptığı Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlendi.
Törene, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kaya’nın meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Törende Kaya’nın yakınları gözyaşlarına boğulurken Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.
Türk bayrağına sarılı tabut, meslektaşlarının omuzlarına alınarak cenaze aracına konularak karayoluyla Elbistan’a getirildi.
Baba ocağına götürülen cenaze, helalliğin alınmasının ardından öğle namazına müteakip Çiçek Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, emniyet mensupları, Kaya’nın mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Emniyet Müdür Aşık, Kaya’nın kardeşlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.