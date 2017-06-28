Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’tan Adana istikametine seyir halinde olan Songül Kaba idaresindeki 46 NK 221 plakalı aracıyla otogar kavşağında, yaya geçidi üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Suriyeli aileye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çevreye savrulan 6 aylık hamine anne Menel Kehil Halep ile bir yaşındaki bebeği Mecit Şıhali Halep ve eşi Ali Şıhali Halep’in yardıma ilk olarak yoldan tesadüfen geçen 112 personeli müdahale etti.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anında çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen 6 aylık hamile anne kendi acısını unuttu, hem karnındaki hem kazada yaralanan bir yaşındaki bebeğinin telaşına düştü. Bir yaşında trafik canavarıyla tanışan bebeğin haykırışları yürekleri dağladı.

Kazayı gören vatandaşların birçoğu aileye yardım için koşuştururken, bazıları ise yine cep telefonlarıyla canlı yayın telaşına düştü.

Kazanın yaşandığı kavşakta çok sık trafik kazasının meydana geldiğini ifade eden vatandaşlar, yetkililerin en kısa zamanda otogar kavşağında önlemlerini artırmasını istedi.