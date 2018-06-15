Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 00:46

Kayıp olarak aranıyordu baraj kenarında cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş’ta ailesi tarafından 2 gündür kayıp olarak aranan İbrahim Karagün’ün (28), cansız bedenine baraj kenarında ulaşıldı.

Kayıp olarak aranıyordu baraj kenarında cansız bedeni bulundu

15 Haziran 2018 00:46


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Önsen Mahallesi’nde yaşayan 1 çocuk babası İbrahim Karagün, iddiaya göre dün sabah çocuğuna bayram alışverişi yapmak için evden ayrıldı.


Kayıp olarak aranan ve en son kent merkezinde görülen Karagün, Onikişubat İlçesi Zeytindere Mahallesi’nde saat 15.00’da baraj kenarında cansız bedenine ulaşıldı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Karagün’ün yıldırım düşmesi sonucu hayatın kaybettiğini belirledi.


1 çocuk babası İbrahim Karagün’ün cenazesi, yarın Önsen Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç