KMTSO 55’inci meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş’ta faaliyette bulunan ve kuruluş aşamasındaki organize sanayi bölgelerinin başkanlarının katıldığı toplantının ana konusu da organize sanayi bölgeleri oldu.

Toplantıya, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdullah Çinkay, Türkoğlu Belediyesi ve Türkoğlu Organize Sanayi Başkanı Osman Okumuş ile Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mahmut Arıkan katıldı.

Meclisin açılışında konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2018 yılı Şubat ayı çalışmaları ve şehrin ekonomik durumu hakkında bilgi verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekatında şehit olan askerler için rahmet ve gaziler için şifa dileyen Zabun, “Bölgemizdeki kirli oyunlara karşın çok önemli bir stratejik karşılık vermek suretiyle gerçekleştirilen operasyonlar, hem güvenliğimiz açısından hem de küresel dengelerin yeniden dizayn edildiği bir dönemde daha güçlü bir konum elde etmek bakımından ülkemizin beka meselesidir. Allah, cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, ordumuzun, Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun, onlardan razı olsun” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın 17 milyar liralık ekonomisi ve 150 bin kişilik istihdam ordusu ile ekonomide de kahraman unvanını kazandığını söyleyen Zabun, "Bu başarı çizgisini sürdürmek ve rekabet gücü yüksek bir üretim yapısı oluşturmak adına Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Meclisi ve Yönetimi olarak üzerlerine düşeni yerine getirmeye devam ediyoruz. Sanayi üretimi ve istihdam artışı ile ekonomide 2018 için pozitif sinyalleri alan reel sektörümüzün motivasyonu daha da güçlenmiştir. Hükümetimizin, KOBİ’lerimiz için oluşturduğu Hazine garantili 55 milyar liralık yeni kaynak, geçen yıl olduğu gibi yine üretime, ticarete farklı bir canlılık getirecektir. Buna ilaveten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde odalarımızın ve borsalarımızın oluşturduğu Nefes Kredisi projesinin ikinci fazı da önümüzdeki günlerde açılacaktır. Böylece, üyelerimize önemli bir ek kaynak sağlayarak can suyu olmaya devam edeceğiz. Bunların yanında, özel sektörün devlet desteklerinden yararlanmalarını artırmak, ar-ge başta olmak üzere proje çalışmalarını güçlendirmek adına bilgilendirme faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.