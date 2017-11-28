Komşusunu hastaneye götürürken kazada öldü

Alınan bilgiye göre, kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Esence Mahallesi civarında meydana geldi. Selahattin Mert (58), komşusu Mehmet Yetim’i Kahramanmaraş’taki hastaneye götürmek üzere sabah erken saatlerde Küçük Yapalak Mahallesi’nden 46 EP 180 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı. Mert, Elbistan-Göksun karayolunun Esence kavşağına geldiği sırada, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, takla attıktan sonra şarampole girdi. Kazada, sürücü Mert’le araçta bulunan Mehmet Yetim yaralandı. Durumu ağır olan Mert ve Yetim, olay yerine gelen 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Selahattin Mert, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlık durumu iyi olan Yetim’in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mert’in cansız bedeni, otopsisinin yapılması için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.