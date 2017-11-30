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30 Kasım 2017 02:21

Korseli yaşlı kurye yakalandı

Diyarbakır’dan İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapan 68 yaşındaki yaşlı kurye, şehirlerarası otobüste yakalandı.

Korseli yaşlı kurye yakalandı

30 Kasım 2017 02:21


Alınan bilgiye göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik denetimlerde Gaziantep yolunda durdurulan şehirlerarası bir otobüste durumundan şüphe edilen yaşlı adamın üzerinde yapılan üst aramada beline sarılı korse içinde 1 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 68 yaşındaki Nurettin Akgül’ün Diyarbakır’dan aldığı uyuşturucuyu İstanbul’a götürmek için yola çıktığı belirlendi.


Hakkında benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olan şüpheli, sorgulanmak üzere Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.




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