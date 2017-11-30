Korseli yaşlı kurye yakalandı

Alınan bilgiye göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik denetimlerde Gaziantep yolunda durdurulan şehirlerarası bir otobüste durumundan şüphe edilen yaşlı adamın üzerinde yapılan üst aramada beline sarılı korse içinde 1 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 68 yaşındaki Nurettin Akgül’ün Diyarbakır’dan aldığı uyuşturucuyu İstanbul’a götürmek için yola çıktığı belirlendi.

Hakkında benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olan şüpheli, sorgulanmak üzere Kahramanmaraş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.