Kurs öğrencileri hayvanat bahçesinde eğlendi

Başkan Okay, bu gibi etkinliklerde çocuklara kuran eğitimini teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çerkezler Cami’sinde kuran eğitimi alan öğrenciler, Dulkadiroğlu Belediyesi turizm otobüsüyle mesire alanına taşındı. Burada kahvaltı yapan öğrenciler, mini hayvanat bahçesini ziyaret ederek oyun parkında doyasıya eğlendi.

Öğrencilerin bu anlamlı etkinliğine bizzat katılan Belediye Başkanı Necati Okay, “Geçtiğimiz hafta yaklaşık 10 bin yavrumuza ilçemizi tanıttık. Çeşitli okullarımızdan öğrencilerimizi her gün otobüsümüzle taşıdık ve ilçemizin tarihi kültürel değerlerini bir bir anlattık. Bu anlamlı ve güzel projenin yanı sıra kuran kurslarımızda eğitim gören öğrencilerimize de aynı şekilde bir çalışma yapma kararı aldık. Burada amacımız kursa giden öğrencilerini teşvik etmek ve onlara sosyal faaliyet yapmaktır. Şuanda Çerkezler camimizin öğrencileriyle bir aradayız. Bu gibi etkinlikleri yaz boyu sürdüreceğimizin altını çizmek istiyorum. Öğrencilerimize kuran eğitimlerinde başarılar diliyorum” dedi.