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28 Haziran 2017 02:25

Motosiklet kazasında yüzbaşı öldü arkadaşı ağır yaralandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen motosiklet kazasında yüzbaşı öldü, arkadaşı ağır yaralandı.

Motosiklet kazasında yüzbaşı öldü arkadaşı ağır yaralandı

28 Haziran 2017 02:25


Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde sürücüsü belirlenemeyen 46 HB 511 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan Edirne’de görevli Yüzbaşı Çetin Zamir ile arkadaşı Mustafa Fatih Uçar (35) Karasu kavşağında kontrol çıkarak orta refüje çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle Yüzbaşı Çetin Zamir olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı Mustafa Fatih Uçar ağır yaralandı. Yüzbaşının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, arkadaşı Mustafa Fatih Uçar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde tedavi altına alındı. Mustafa Fatih Uçar’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.




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