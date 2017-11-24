Öğrencilerle selamlaşıp derse başlıyor

Geçtiğimiz yıl öğrencilerle fikir alışverişi yaptıktan sonra onları kapıda karşılamaya karar veren ve internetteki bir videodan esinlenen öğretmen Polat, 2 yıldır bu selamlaşma hareketini yaptıklarını ve öğrencilerin keyif aldığını söyledi.

Sınıf öğretmeni Mehmet Polat haftanın ilk günü derse girmeden önce sınıfın kapısında el, kol ve beden hareketlerini kullanarak öğrencilerle selamlaşıyor. Polat, öğrencilerin derslerine daha motiveli olmaları için bu selamlaşmayı 2 yıldır yaptıklarını, ilerleyen yıllarda da sürdüreceklerini söylüyor.

“Bir çocuk öğretmenlerini ve arkadaşlarını seviyorsa başaramayacağı hiçbir şey yoktur” diyen Polat, şöyle devam etti:

“Selamlaşarak sınıfa giren öğrencileri ve öğretmenleri görmüştük internette, sınıfta çocuklarımla birlikte bu videoyu izledik ve birlikte ve ortak karar verdik. Herkes kendine özgü hareketler ortaya çıkarttı. Bu hareketler sonucunda da küçük bir video çekmiştik, hangi öğrenciyle hangi hareketi yaptığımızı iyice öğrenip birlikte ortak karar vererek, onların kalbine ruhuna dokunarak ve okula olan ilgilerini, derslere olan başarılarını, öğretmene olan sevgilerini arttırmak için böyle bir yöntem oluşturmak istedik. Başarılı olduk, ben ve çocuklarım bu durumdan çok mutlu. Diğer öğretmen arkadaşlarımızdan da çok önemli güzel dönüşler aldık. Zaten bir çocuk öğrenci ve öğretmenlerini seviyorsa başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu selamlaşmadan başka farklı arayışlar içerisindeyiz.”

Sınıfın öğrencilerinden Nisa Nur, “Bu selamlaşmayı yapınca daha çok motive oluyorum ve bu hareketleri yapınca öğretmenimizi daha çok seviyoruz. Okulumuzu daha çok sevip, sınıfımıza daha güzel giriyoruz” diye konuştu.

Diğer öğrenciler de yaptıkları selamlaşma hareketlerinden memnun olduklarını, öğretmenlerini sevdiklerini söyledi.