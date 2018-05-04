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04 Mayıs 2018 13:06

Okul önünde freni boşalan kamyoneti elleriyle durdurmaya çalıştı

Kahramanmaraş’ta bir güvenlik görevlisi, ilkokul yanında kendi kendine ilerleyen kamyoneti eliyle tutarak durdurmaya çalıştı.

Okul önünde freni boşalan kamyoneti elleriyle durdurmaya çalıştı

04 Mayıs 2018 13:06

Facianın atlatıldığı olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde sabah saatlerinde Turan İlkokulu önünde bekleyen güvenlik görevlisi Ayşegül Kara, okul önünde kendiliğinden hareket eden kamyoneti fark etti. Öğrencilere çarpmaması için kamyonetin arkasına asılan güvenlik görevlisi, olası bir facianın önüne geçmek için çaba sarf etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayı anlatan Kara, “Sabah işe geliyordum, burada çocuklar da vardı. Yukarıdan aracın geldiğini gördüm ama önce içinde şoför olduğunu zannettim. İçeri girdim ve baktım şoförün olmadığını fark edince tekrar dışarı geri çıktım. Ne yapacağımı düşündüm ve o anda çok panikledim. Çocuklara bir zarar gelmesin diye kamyonetin arkasından asıldım ve durdurmaya çalıştım kendi çapımda. Benim asılmam ile kamyonet biraz hafifledi. Biraz yavaşlayan kamyonet başka bir otomobile hafiften vurdu” diye konuştu.




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